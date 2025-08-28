"Amore, andiamo a More...": ad Agnone un weekend tra natura e convivialitÃ 

AGNONE (IS) â€“ Gli amanti della natura e della tradizione erboristica hanno un appuntamento da non perdere ad Agnone, con l'evento "Amore, andiamo a More...". La manifestazione, organizzata da Auser Capracotta APS e dalla Casa delle Erbe di Capracotta, si terrÃ per tutto il weekend del 30 e 31 agosto 2025.

Il convivio erboristico sarÃ un'occasione per dedicarsi alla raccolta, all'utilizzo e allo studio dei frutti spontanei del territorio, con un focus speciale sulle more di rovo, ma anche sul finocchio selvatico e sul prugnolo spinoso. L'evento si svolgerÃ presso la Fattoria Didattica A.M.A. Green, situata in contrada Case Sparse a Villa Canale.

Per partecipare, i visitatori sono invitati a portare un cestino per la raccolta, un pranzo al sacco, e un abbigliamento adeguato. Le attivitÃ si terranno dalle 9:30 alle 19:00 in entrambe le giornate. Per informazioni e prenotazioni, Ã¨ possibile contattare Marco al numero 333 7544422.