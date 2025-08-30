Partecipa a Alto Molise

Avvio dellâ€™anno scolastico 2025/2026: il messaggio della Direttrice dellâ€™USR Molise, Maria Chimisso

AttualitÃ 
Con lâ€™avvicinarsi dellâ€™inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026, la Direttrice dellâ€™Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Maria Chimisso, ha voluto rivolgere un videomessaggio di augurio e incoraggiamento a tutta la comunitÃ  scolastica.
Ecco il video- messaggio

Come ogni anno, lâ€™anno scolastico prende ufficialmente avvio nei primi giorni di settembre, mentre le attivitÃ  didattiche per gli alunni molisani riprenderanno dal prossimo 15 settembre.

Accanto allâ€™apertura, arrivano anche i dati ufficiali sulle immissioni in ruolo per lâ€™anno in corso, che rafforzano lâ€™organico scolastico regionale:

48 docenti nella scuola dellâ€™infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno);

60 docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

24 insegnanti di religione cattolica;

53 unitÃ  di personale ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari).

Un segnale importante per garantire la continuitÃ  didattica e sostenere il funzionamento degli istituti scolastici del Molise, allâ€™insegna di un nuovo anno di crescita, formazione e partecipazione per studenti, docenti e famiglie.

