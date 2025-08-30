Casearia, la Lega schiera tutte le sue rappresentanze: dal Comune allâ€™Europa

Allâ€™inaugurazione di Casearia, la fiera dei formaggi italiani ad Agnone svoltasi nei giorni 29-30-31, non Ã¨ mancata la presenza della Lega, rappresentata in tutte le sue articolazioni istituzionali e politiche. Presente Vincenzo Scarano, consigliere comunale e provinciale, Margherita Greco, consigliera al Comune di Agnone, Luigi Dâ€™Eramo, sottosegretario di Stato per lâ€™Agricoltura, Aldo Patriciello, eurodeputato e commissario della Lega Molisana, insieme allâ€™assessore regionale Michele Marone.

Unâ€™occasione che ha visto dunque riuniti i diversi livelli del partito â€“ comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

Â«La nostra presenza qui â€“ ha sottolineato Patriciello â€“ testimonia la centralitÃ di questo appuntamento e lâ€™attenzione del Carroccio per il settore lattiero-caseario, considerato strategico per lâ€™economia del territorioÂ».