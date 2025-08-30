Il Prefetto Montella in visita al Museo del Profumo di Santâ€™Elena Sannita

Nella giornata di ieri, 29 agosto, il Prefetto Montella si Ã¨ recato presso il Comune di Santâ€™Elena Sannita, ove Ã¨ stato accolto dal Sindaco, Giuseppe Terriaca, presso il Museo del Profumo.

La visita Ã¨ stata lâ€™occasione per conoscere e apprezzare una realtÃ che costituisce un unicum in Italia. Il museo ospita infatti una preziosa collezione di fragranze, edizioni rare e flaconi speciali, con pezzi iconici che raccontano la storia della profumeria mondiale.

Il Prefetto ha inoltre visitato lâ€™Orto botanico, cui Ã¨ legato un ambizioso progetto: la creazione di un laboratorio di profumi realizzati con le essenze delle piante coltivate in loco.

Nel corso dellâ€™incontro il Prefetto ha auspicato la realizzazione di una collaborazione sinergica tra le Istituzioni con lâ€™obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio e creare le condizioni per uno sviluppo turistico della zona.

Lâ€™incontro si Ã¨ concluso con una visita del territorio, a testimonianza della costante attenzione e vicinanza delle Istituzioni statali alle piccole realtÃ molisane, che, nonostante le sfide legate allo spopolamento e allâ€™isolamento, continuano a esprimere un forte senso di identitÃ , custodendo tradizioni dâ€™eccellenza e mostrando dinamismo nellâ€™intraprendere progetti innovativi per il rilancio locale.