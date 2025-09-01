Vasto, tradizione e innovazione: Davide Scutece chiude la sua “Contemporary Art Exhibition”

Dopo il murales realizzato per Avis a San Felice del Molise, inaugurato lo scorso 22 agosto, il pittore sansalvese Davide Scutece ha riportato la sua arte a Vasto dal 25 al 31 agosto con la “Contemporary Art Exhibition” alla Sala Mattioli, nel cuore del centro città.

Durante l’ultima serata della mostra abbiamo esplorato le sue opere: acrilici su tela, legno e cartoncino, tra cui spicca un lavoro realizzato su antica stoffa abruzzese, che unisce tradizione e sperimentazione. Molti lavori erano inediti e, in appena una settimana, l’artista ha realizzato 11 nuove creazioni, frutto di tecnica e ricerca.

La particolarità di Scutece sta nella sua continua sperimentazione: inventa nuove tecniche e spesso le fonde all’interno di un unico quadro, dando vita a opere sorprendenti e innovative. La mostra ha saputo così bilanciare opere consolidate e nuove creazioni, offrendo uno sguardo completo sull’evoluzione stilistica dell’artista e confermando la sua capacità di coniugare tradizione e contemporaneità, apprezzata dal pubblico locale e internazionale.