Pane in Piazza: anche il Molise con Mario Porrone per un panificio solidale in Camerun

Milano, agosto 2025 – C’era anche il Molise, con Mario Porrone de “La Spiga d’Oro” di Agnone, tra i protagonisti della nuova edizione di “Pane in Piazza”, l’evento solidale che ha trasformato Piazza Duomo a Milano in un grande forno a cielo aperto.

L’iniziativa, promossa dai Missionari Cappuccini di Milano insieme alla famiglia di fornai Marinoni, ha riunito 250 panificatori italiani e stranieri e ha richiamato quasi 400.000 visitatori.

Oltre alla celebrazione del pane, l’evento aveva un obiettivo importante: raccogliere fondi per realizzare un panificio a Bambui, in Camerun, con lo scopo di offrire lavoro e sviluppo al territorio, ma anche pane gratuito ai giovani detenuti del carcere di Bamenda.

Con il suo impegno e la sua arte bianca, Mario Porrone ha portato l’eccellenza agnonese sotto la Madonnina, rappresentando il Molise in un contesto internazionale e contribuendo a una causa di grande valore umano e sociale.

“Pane in Piazza” si conferma così non solo una festa del gusto, ma anche un ponte di solidarietà che, grazie a maestri panificatori come Porrone, unisce le comunità attorno a un gesto semplice e universale: spezzare il pane.