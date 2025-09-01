Il Rintocco Molisano annuncia due giornate di folklore croato

Due giornate di folklore croato e amicizia internazionale!

Il gruppo folklorico agnonese “Rintocco Molisano” è lieto di annunciare che il 3 e 4 ottobre ospiterà due gruppi folk provenienti dalla Croazia. Saranno due giornate all’insegna della musica, della danza e delle tradizioni popolari, ma soprattutto della sincera amicizia che lega i gruppi sin dallo scorso anno, quando ad ottobre si incontrarono a Roma, al Teatro Garbatella, per uno scambio folklorico indimenticabile.

Quest’anno, invece, il Rintocco Molisano ha ricambiato la visita, raggiungendo i gruppi croati nella splendida isola di Pašman: il golfo zaratino ha regalato emozioni uniche, arricchite dalla calorosa ospitalità ricevuta.

I gruppi ospiti saranno:

KUD "Stjepan Radić" Pridvorje

KUD Bokolje https://www.facebook.com/kudbokolje?mibextid=wwXIfr&rdid=aNCSio9IDXryKlEf&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1AeQLoN26P%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#

Il 4 ottobre i gruppi, agnonese e croati, si esibiranno anche in una Rassegna Folklorica ad Acquaviva Collecroce, paese di origine croata in Molise, dove le tradizioni saranno ancora una volta protagoniste e ponte di unione tra culture.

? Il Rintocco Molisano invita tutti a partecipare e a condividere la magia di queste due giornate speciali!