Il Generale di Brigata Antonino Neosi saluta i Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia

Visita, questa mattina, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia del Generale di Brigata Antonino Neosi, Comandante della Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise’, in occasione del suo imminente trasferimento al Comando Generale dell’Arma. Accolto dal colonnello Fabrizio Coppolino, Comandante provinciale dell’Arma, ha incontrato i comandanti di Compagnia e di Stazione, una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale, dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e gli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri. Il generale Neosi ha ufficialmente salutato i militari della provincia di Isernia, ai quali ha espresso il suo ringraziamento per il quotidiano impegno profuso per aumentare la sicurezza percepita, soffermandosi sulle doti di ascolto e collaborativa prossimità in favore dei cittadini che ha notato nel suo periodo di comando della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”. Il comandante provinciale, Colonnello Coppolino, ha formulato all’alto ufficiale, da parte di tutto il personale, il comune sentimento di profondo ringraziamento per il suo continuo supporto e per la diuturna vicinanza ai Carabinieri di ogni ordine e grado, esternando infine gli auguri per il prestigioso incarico a cui è destinato. Al termine della cerimonia il Generale Neosi si è accomiatato anche dal Prefetto della Provincia di Isernia dott. Giuseppe Montella, con il quale l’Arma ha operato in piena sinergia e con unità d’intenti a sostegno della popolazione.