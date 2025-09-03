"Diamo un senso al tuo talento" Ultime ore per iscriversi online al Conservatorio Perosi

La scadenza Ã¨ fissata al 5 settembre, in un reel social gli ultimi grandi progetti internazionali che hanno visto come protagonisti i ragazzi dell'Istituzione di Alta Cultura di Campobasso CAMPOBASSO.

Ultime ore per iscriversi ai corsi del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso, le domande dovranno pervenire online attraverso il portale www.conservatorioperosi.it, sul quale Ã¨ possibile conoscere nel dettaglio le info su tutti i corsi attivi. La scadenza Ã¨ fissata al 5 settembre 2025. Intanto si registra un significativo aumento delle domande rispetto agli anni precedenti, merito anche della proficua collaborazione instaurata con gli istituti pubblici e privati ad indirizzo musicale presenti sul territorio.

Ma il trend pone in evidenza soprattutto il ruolo centrale ricoperto dal Conservatorio in Molise, sempre piÃ¹ punto di riferimento per quei giovani della regione e delle aree limitrofe che vogliono costruire un futuro grazie al loro talento. E "Diamo un senso al tuo talento" Ã¨ proprio il pay off del reel, - che sarÃ pubblicato a breve sulle pagine social del Perosi - dove vengono riportati i momenti piÃ¹ importanti degli ultimi mesi che hanno visto come protagonisti gli allievi dell'istituto campobassano nel mondo: tra i grandi successi di Philadelphia, Montreal, Osaka e Tokyo

OpportunitÃ ed esperienze artistiche, professionali ed umane irripetibili che il Conservatorio Lorenzo Perosi oggi Ã¨ in grado di offrire a chi decide di intraprendere questo prestigioso percorso di studi.

Qui Ã¨ possibile scaricare il reel https://we.tl/t-S6wkKUrabK