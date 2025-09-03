Luigi e Carmen esprimono il loro orgoglio per il papà Bruno Cerimele, premiato dalla Regione Molise per il folklore

Bruno Cerimele premiato per l’impegno nel folklore molisano



Durante il festival internazionale del folklore “Incontri dal mondo”, svoltosi lo scorso 7 agosto a Agnone, a Bruno Cerimele è stato conferito il riconoscimento del “dono dell’unicità e dell’eccellenza” per il suo lungo e appassionato lavoro di ricerca e valorizzazione delle tradizioni popolari molisane. Un traguardo che rappresenta non solo il coronamento di anni di dedizione, ma anche un orgoglio familiare e comunitario, come raccontano in una lettera i suoi figli Luigi e Carmen.

Ecco la lettera:

Qualche minuto fa abbiamo sentito nostro padre colloquiare amichevolmente con il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Dott. Quintino Pallante, in merito alle attività di volontariato in Molise e, nello specifico, a quelle inerenti il folclore.

Il nostro papà, Bruno Cerimele, si interessa a questo settore così bello e affascinante da tantissimo tempo. Ha cominciato da giovanissimo a farne parte come ballerino, corista, presentatore esperto e appassionato.

Nel suo cuore ha sempre coltivato un desiderio: portare alla luce l'antico costume femminile agnonese, e a questo desiderio ha dedicato tanto tempo, fino alla realizzazione di una mostra presso Palazzo San Francesco, inaugurata nel 2019. Visitatissima e apprezzata, questa mostra ha permesso di esporre capi autentici del vestiario tradizionale femminile, alcuni risalenti a metà e fine ‘700. Grazie anche alla disponibilità di alcune famiglie, tutto ciò è stato reso possibile.

Il costante impegno nella ricerca del nostro papà non è passato inosservato alla professoressa Rosa Maria Socci, stimata “Tutore delle tradizioni folcloristiche campobassane e molisane”, che ha riconosciuto il suo talento e, a nome della Regione Molise, gli è stato conferito un prestigioso premio.

Così, la sera del 7 agosto, durante il festival del folklore “Incontri dal mondo”, nostro padre ha ricevuto dalla prof Socci il riconoscimento del "dono dell'unicità e dell'eccellenza" nel folklore.

Con l’orgoglio di figli, vogliamo evidenziare questo momento speciale per un papà che si impegna con amore, sempre, per portare in alto la tradizione autentica della nostra cittadina.

Continua così, siamo fieri di te!

Con affetto,

Carmen e Luigi