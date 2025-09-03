Il Presidente Pallante riceve il Console generale degli Stati Uniti a Napoli

Campobasso , 3 settembre 2025 â€“ Questa mattina, presso Palazzo Moffa, sede del Consiglio regionale del Molise, si Ã¨ svolto lâ€™incontro istituzionale con il Console Generale degli Stati Uniti dâ€™America a Napoli, Terrence Flynn, accompagnato dai rappresentanti della sezione Politico-Economica del Consolato, Joseph Bagga-Taves e Carlotta Nao, in occasione della sua prima visita ufficiale in Molise.



Il Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante, ha sottolineato come la presenza del Console rappresenti non soltanto un importante momento di confronto istituzionale, ma anche il proseguimento di un rapporto storico e consolidato tra il Molise e gli Stati Uniti dâ€™America.

Â«I legami che uniscono la nostra terra alla comunitÃ americana â€“ ha dichiarato Pallante â€“ affondano le radici nel secondo tempo quando agli inizi dellâ€™800 tanti molisani scelsero di partire per costruire un futuro diverso, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati Uniti.

Oggi, quel patrimonio di valori condivisi continua a vivere nelle relazioni istituzionali, nelle collaborazioni concrete e anche nei rapporti personali che, negli anni, ho avuto lâ€™onore di coltivare con il Consolato americanoÂ».

Il Presidente Pallante ha inoltre evidenziato il ruolo di cittadini statunitensi che hanno deciso di investire in Molise, come nel caso del Presidente del Campobasso Calcio, Matt Rizzetta, definendolo Â«un esempio tangibile di come la storia di emigrazione possa trasformarsi in una nuova stagione di ritorno e di crescitaÂ».



La visita del Console Flynn, accompagnato dai suoi collaboratori, si Ã¨ conclusa con un sentito scambio di omaggi simbolici, a testimonianza di unâ€™amicizia solida e destinata a rafforzarsi ulteriormente.

Â«Il Molise ,ha concluso Pallante , continuerÃ a porsi come terra di dialogo e cooperazione, mantenendo vivi quei rapporti che rappresentano una delle ereditÃ piÃ¹ preziose del nostro passato e una delle chiavi per guardare con fiducia al futuroÂ».