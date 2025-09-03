Amichevole di crescita per i Giovanissimi dell’Olympia: a Capracotta sfida con la SS Vittoria Roma 1908



Proficua esperienza per i ragazzi della categoria Giovanissimi dell’Olympia guidati da mister Fusaro, impegnati in un’amichevole sul suggestivo campo in erba naturale Erasmo Iacovone di Capracotta contro i pari età (classe 2011) della scuola calcio SS Vittoria Roma 1908.

L’incontro è stato organizzato grazie alla disponibilità dei dirigenti, che conoscendo il prof. Sica hanno voluto trasformare la partita non solo in un confronto tecnico ma anche in un’occasione di socializzazione e crescita reciproca.

La partita ha visto un primo tempo equilibrato, giocato con intensità dai giovani granata dell’Olympia, capaci di tenere testa alla formazione capitolina. Nella ripresa, però, la maggiore preparazione fisica e l’anno di differenza a favore dei romani hanno inciso, consentendo alla SS Vittoria Roma di prevalere.

Al termine della gara, sia mister Fusaro che il prof Sica erano abbastanza soddisfatti perchè hanno notato nelle squadra granata dei buoni elementi che con lavoro e impegno potranno crescere ulteriormente.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la grande ospitalità del responsabile dell’hotel Conte Max, il sig. Raffaele Catolino, che ha offerto a tutti – giocatori, staff tecnico e dirigenti – un ricco “terzo tempo” a base di panini imbottiti e bevande analcoliche.

La giornata si è conclusa con uno scambio di saluti tra le due società e con l’invito del responsabile della SS Vittoria Roma a ospitare presto i ragazzi dell’Olympia a Roma per un nuovo incontro, che sarà poi ricambiato con una sfida sul bellissimo campo delle Civitelle.