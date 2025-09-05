Partecipa a Alto Molise

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Trattore si ribalta, muore un agricoltore 48enne in Molise

Attualità
Condividi su:

Incidente mortale questo pomeriggio nelle campagne di Guglionesi, in provincia di Campobasso.

Un trattore si è ribaltato finendo in una scarpata e l'uomo che era alla guida, un 48enne del luogo, è rimasto incastrato sotto le lamiere; quando i soccorsi lo hanno raggiunto, per lui purtroppo non c'era più nulla da fare.
    L'incidente è avvenuto in contrada Chiancate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, il 118 e i Carabinieri. I pompieri, una volta che il personale medico ha accertato il decesso, hanno messo in sicurezza l'area in attesa della rimozione della salma e del successivo recupero del mezzo agricolo.

 

 
 

 
Condividi su:

Seguici su Facebook