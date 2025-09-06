Incidente alla rotonda di Carpinone sulla SS17: auto contro spartitraffico, conducente illeso

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, un'autovettura proveniente da Campobasso, giunta all'altezza della nuova rotonda di Carpinone lungo la Strada Statale 17, non ha rispettato l'immissione ed Ã¨ andata a impattare contro lo spartitraffico centrale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia, insieme a Polizia e Carabinieri, per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilitÃ .

Il conducente unica persona nell'auto Ã¨ uscita illesa.

Il traffico sulla statale ha subito disagi: per alcune ore la circolazione Ã¨ stata regolata a senso unico alternato nel tratto interessato, con il supporto del personale ANAS.

L'intervento si Ã¨ concluso in tarda serata con il ripristino della normale viabilitÃ .