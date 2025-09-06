Tornano le “Luminarie di Larino-Magia di Luci, e torna a brillare la città!

Dopo un anno di pausa, le luci più amate del Molise faranno sfavillare di nuovo il centro frentano.

Lo annuncia con entusiasmo rinnovato l’Associazione “Larino nel Cuore”, comunicando le date ufficiali del 6 – 7 – 8 – 13 – 14 – 20 – 21 – 26 – 27 – 28 Dicembre e del 1 – 3 – 4 – 6 Gennaio.

Con lo stesso spirito di comunità che da sempre anima l’evento, il centro storico di Larino s’illuminerà d’immenso, regalando spettacoli nel più grande spettacolo di luci, con la casa di Babbo Natale che accoglierà i più piccoli.

Oltre ai mercatini, che valorizzano l’artigianato locale e che regalano i sapori autentici del territorio e del periodo, tante saranno le novità che accoglieranno i visitatori, per un Natale luminoso e all’insegna della speranza.

Presto sarà divulgato il programma con tutte le informazioni utili.