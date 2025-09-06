Trivento, al via la seconda edizione del concorso di poesia “LetteraT – Premio Emanuele Ciafardini”

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi lo scorso anno, torna a Trivento il concorso letterario di poesia “LetteraT – Premio Emanuele Ciafardini”, promosso dal Comune e dalla Pro Loco Terventum. L’iniziativa conferma l’obiettivo di valorizzare la poesia come forma d’arte e strumento di riflessione, incoraggiando al tempo stesso la diffusione della cultura e della creatività letteraria.

Il premio è dedicato alla memoria di Emanuele Ciafardini, figura di spicco della tradizione letteraria triventina, il cui lascito culturale continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Il concorso è aperto a poeti di tutte le età, residenti sia in Italia che all’estero. I partecipanti potranno concorrere con testi inediti, scritti in lingua italiana o in dialetto, su tema libero. Una giuria di esperti avrà il compito di selezionare i primi tre classificati. È previsto inoltre il “Premio Speciale Giovani”, che sarà assegnato al concorrente più giovane distintosi per creatività e originalità.

Le opere dovranno essere inviate entro il 14 settembre all’indirizzo email: concorsoletterarioletterat@gmail.com. Il bando ufficiale e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Comune di Trivento, al seguente link: https://www.comune.trivento.cb.it/trivento/po/mostra_news.php?id=1066&area=H