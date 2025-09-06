Il Molise accoglie il 18° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie al Santuario di Santa Maria di Canneto

ROCCAVIVARA (CB) – Il Santuario di Santa Maria di Canneto si prepara a ospitare un evento di grande rilevanza spirituale: il 18° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia nelle regioni. L'appuntamento, promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, si terrà venerdì 13 settembre 2025.

L'evento si svolgerà sotto lo slogan "Non perdere la speranza!", un messaggio che richiama la fede e la resilienza delle famiglie. La giornata sarà un'occasione per riflettere sul ruolo della famiglia come "generatrice del futuro dei popoli".

Il programma prevede diversi momenti:

Ore 15:00: La giornata si aprirà con l'accoglienza e una preghiera carismatica, seguita dai saluti delle Istituzioni e dei Rappresentanti della Pastorale Familiare, del Forum delle Associazioni Familiari e del Rinnovamento nello Spirito Santo. Seguiranno la recita del Santo Rosario, testimonianze e il passaggio della "Porta Santa".

Ore 18:00: L'evento culminerà con la Celebrazione Eucaristica, che sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Trivento e di quella di Isernia Venafro.

È previsto anche un Meeting dei bambini. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Andrea, Delegato Regionale, al numero 349 75 34 526. L'evento è un'iniziativa congiunta dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari e del Rinnovamento nello Spirito Santo.