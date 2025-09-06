Luna Rossa: lâ€™eclissi totale visibile il 7 settembre in tutta Italia

Domenica, 7 settembre, potremo vedere unâ€™eclissi di Luna per qualche decina di minuti, da tutta Italia. La Luna sarÃ di colore rosso per effetto dellâ€™atmosfera.

Peccato che essenzialmente, quando la Luna sorgerÃ non sarÃ ancora buio; e ricordiamoci di non guardare verso il sole che tramonta. Secondo gli astronomi lâ€™eclisse sarÃ visibile in tutta Italia.

Come orari ci sarÃ una leggera differenza fra le varie regioni; nel centro Italia alle 19:30 la Luna sarÃ appena sorta e giÃ in eclissi totale. Alle 20:11 sarÃ il massimo dellâ€™eclissi, con la Luna a circa 10 gradi sullâ€™orizzonte. Questi sono i momenti migliori perchÃ© alle 20:52 inizierÃ la fase di uscita dallâ€™eclissi e alle 22.55 sarÃ finita e torneremo a vedere una normale Luna piena.

Nellâ€™eclissi di Luna, Sole e Luna sono uno di fronte allâ€™altra, ma tra loro si frappone la Terra.

Ma perchÃ© la Luna resterÃ visibile, visto che lâ€™eclissi dovrebbe oscurarla? La ragione Ã¨ nellâ€™effetto dellâ€™atmosfera: la Terra, posta fra Sole e Luna, filtra con lâ€™atmosfera la luce solare e la diffonde, privilegiando le lunghezze dâ€™onda rosse; per questo Luna, anche se Ã¨ in eclissi totale e dista circa 400.000 chilometri resta visibile, seppur in modo tenue, illuminata dalla luce diffusa.

La prossima eclissi totale di Luna sarÃ nel 2028, il 31 dicembre

FONTE: https://www.fotografia.it/news/domenica-leclissi-di-luna-rossa-visibile-da-tutta-italia/