Campomarino, prime emozioni dal nido di Caretta caretta: una tartarughina ha giÃ  raggiunto il mare

Una nuova pagina di speranza e di emozione si scrive lungo la costa molisana. Nella notte appena trascorsa, al termine del 65esimo giorno dalla deposizione, il Centro Studi Cetacei di Pescara e le Guardie Ambientali dâ€™Italia ODV â€“ Sezione di Termoli hanno effettuato unâ€™ispezione sul nido di tartaruga marina Caretta caretta individuato a Campomarino lo scorso luglio.



Il nido Ã¨ risultato sano, con uova embrionate in fase di sviluppo. Come riportano i volontari nella nota congiunta, Â«confermiamo che il nido Ã¨ ancora in fase di incubazione, nei tempi medi descritti dalla letteratura scientifica e lâ€™unica cosa che possiamo fare Ã¨ attendere che la natura faccia il suo corsoÂ». La notte ha riservato anche una sorpresa inaspettata: Â«una tartarughina schiusa, che stava cominciando la sua risalita verso lâ€™esterno, e che Ã¨ stata liberata ai primi chiarori dellâ€™albaÂ». Un evento emozionante, preludio di nuove schiuse.

Il cammino verso questo traguardo non Ã¨ stato semplice. Nel mese di agosto, infatti, violente mareggiate avevano minacciato il sito originario di deposizione, riducendo la distanza tra la battigia e il nido. Per motivi precauzionali, il 6 agosto si era deciso di trasferire le uova in una zona piÃ¹ sicura, secondo i protocolli previsti per la tutela della specie. Lâ€™operazione, condotta dai volontari del Centro Studi Cetacei con il supporto delle Guardie Ambientali, Ã¨ stata portata a termine con successo. Da allora il nido viene monitorato quotidianamente, anche grazie a una telecamera attiva 24 ore su 24.

Quello di Campomarino rappresenta la terza nidificazione documentata in Molise (dopo quelle del 2019 e del 2024) e la seconda avvenuta proprio in questo tratto di costa. Un dato significativo, che conferma come queste spiagge siano sempre piÃ¹ frequentate dalla Caretta caretta, specie considerata vulnerabile nel Mediterraneo. Â«Condividiamo questa emozione con voi, in attesa delle prossime nasciteÂ», scrivono i volontari. Intanto, occhi e cuori restano puntati su quel nido, dove la vita continua a pulsare sotto la sabbia, pronta a mostrarsi ancora una volta!