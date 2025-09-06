Buona la prima: al Santa Cristina di Campomarino finisce 1-3 per lâ€™Olympia Agnonese

Esordio vincente per lâ€™Olympia Agnonese, che al Santa Cristina di Campomarino si impone con autoritÃ per 1-3, confermando subito di avere le idee chiare e tanta qualitÃ .

I ragazzi di mister Farrocco hanno sciorinato un ottimo calcio, dominando la partita dallâ€™inizio alla fine e senza mai mettere in discussione il risultato. La squadra ha mostrato compattezza, organizzazione e brillantezza nelle giocate offensive, con una prestazione corale che ha esaltato ogni reparto.

Il match si Ã¨ sbloccato al 15â€™ del primo tempo, quando Kone ha finalizzato unâ€™azione corale con un preciso destro dal limite che non ha lasciato scampo al portiere locale,

Il raddoppio porta ancora la sua firma: al 44â€™, lâ€™attaccante classe 2006, proveniente da Torino, ha colpito con freddezza dopo essersi liberato in area, siglando una splendida doppietta personale.

Il Campomarino ha provato a rientrare in partita a inizio ripresa, accorciando le distanze al 52â€™ ma lâ€™Olympia non ha tremato e ha ristabilito le distanze al 66â€™ con la rete di Mancini che ha chiuso definitivamente i giochi.

Sugli scudi in particolare Kone, non solo per le due reti di pregevole fattura, ma anche per la maturitÃ e lâ€™impegno messi al servizio della squadra. La sua prestazione, unita alla soliditÃ del gruppo, ha reso chiara la superioritÃ dei granata.

La prima al Santa Cristina lascia dunque segnali importanti: lâ€™Olympia Agnonese parte con il piede giusto, mostrando un calcio convincente e grande determinazione.