Incendio nellâ€™azienda Novatec nel nucleo industriale di Termoli

Termoli, 7 settembre 2025 â€“ Nel pomeriggio odierno si Ã¨ sviluppato un incendio allâ€™interno di uno stabilimento della Novatec, specializzato nella produzione di pavimentazioni antitrauma e antishock in gomma per ambienti sia interni che esterni
Le fiamme hanno generato una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza . Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, coordinate dal Comando Provinciale di Campobasso, insieme alle forze dellâ€™ordine per gestire lâ€™emergenza
Lâ€™episodio Ã¨ ancora in fase di sviluppo, con aggiornamenti in corso