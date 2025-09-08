Il Tenente Colonnello Cristian Triggiani lascia il Comando provinciale Carabinieri di Isernia

Dopo 5 anni al Comando del Nucleo Investigativo, tre dei quali trascorsi reggendo anche lâ€™incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, il Tenente Colonnello Cristian Triggiani lascia la provincia pentra e si trasferisce a Bari.

Arruolato nellâ€™Arma dei Carabinieri nel 1990, ha frequentato il corso biennale presso la scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri e Firenze ed Ã¨ stato destinato, con il grado di Vice Brigadiere, alla Stazione Carabinieri di Chieti Scalo. Dopo varie esperienze di Polizia Giudiziaria nellâ€™Arma territoriale fra lâ€™Abruzzo e il Molise, presso Nuclei Operativi di Compagnia, Ã¨ stato positivamente selezionato per entrare nello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Vibo Valentia per la ricerca dei latitanti. Nel 1998, vincendo il concorso per Pilota di Elicottero, frequenta il corso di pilotaggio presso il 72Â° Stormo dellâ€™Aeronautica Militare di Frosinone e lâ€™anno successivo consegue il relativo brevetto. Da pilota capo equipaggio, ha operato presso diversi Nuclei Elicotteri del territorio nazionale e nel 2004, dopo aver vinto il concorso per Ufficiali dellâ€™Arma dei Carabinieri e superato con profitto il corso addestrativo, Ã¨ stato promosso al grado di Sottotenente.

Da Ufficiale ha continuato lâ€™attivitÃ di volo quale Capo Sezione Operazioni del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, Comandante del Distaccamento Elicotteri Carabinieri di Abbasanta (OR), Capo Sezione Operazioni e poi Comandante del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Volpiano (TO). In seguito ha ottenuto il trasferimento come Comandante della Compagnia Carabinieri Aeronautica Militare di Bari, con compiti di Polizia Militare in quella Forza Armata, e dal mese di maggio 2020 ha assunto lâ€™incarico di Comandante nel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.

Durante il servizio gli sono state conferite diverse onorificenze, tra le quali la Croce dâ€™oro con Stelletta per AnzianitÃ di Servizio, la medaglia dâ€™Argento di Lunga Navigazione Aerea, la medaglia al merito di lungo comando. Nel 2004 e nel 2005 gli sono state conferite dal Ministero della Difesa due Medaglie Commemorative per il soccorso alle popolazioni colpite da calamitÃ naturali nellâ€™Italia centro-sud e provincia di Taranto.

La sua permanenza al Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, Ã¨ stata sin dallâ€™inizio apprezzata per la professionalitÃ , disponibilitÃ e abnegazione, meritando encomi ed elogi dai suoi superiori e attestati di stima da parte dei cittadini residenti.