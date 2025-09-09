Partecipa a Alto Molise

MOLISE, METEO: sole e stabilitÃ  fino a martedÃ¬, poi in arrivo piogge e temporali tra mercoledÃ¬ e giovedÃ¬

Varie
 Con lâ€™avvio della prossima settimana lâ€™anticiclone sul Molise continuerÃ  a garantire condizioni di tempo stabile ed un ampio soleggiamento intervallato, a tratti, dal transito di sterili velature. 

Tuttavia Ã¨ atteso un cambio di scenario, complice lâ€™ingresso di una nuova perturbazione di matrice atlantica, foriera di piogge e temporali, localmente anche intensi, fra mercoledÃ¬ 10 e giovedÃ¬ 11. Ma ecco le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo. 

MARTEDIâ€™: la pressione diminuisce favorendo lâ€™arrivo di aria piÃ¹ umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico su litorali, subappennino e sullâ€™Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Zero termico a 4100 metri. Mare da poco mosso a mosso.

