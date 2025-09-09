Trivento, la festa della Natività della Madonna si chiude con il pop-rock de Il Mito New Trolls

Tra musica, storia e tradizione, ieri sera a Trivento, in contrada Maiella, si è conclusa la Festa della Natività della Madonna con un appuntamento che ha unito la comunità in un’atmosfera di gioia e condivisione.

Protagonisti della serata sono stati Il Mito New Trolls, con Ricky Belloni, frontman e chitarrista: dal 1975 al 1995 voce e chitarra dei New Trolls, oggi continua a tenere viva la storia della leggendaria band. Con lui sul palco Giorgio Usai, anch’egli ex membro storico del gruppo, insieme a Alex Polifrone e Andrea Cervetto.

Nella cornice suggestiva del Santuario di Santa Maria di Maiella, il gruppo ha riproposto i grandi successi che hanno segnato il pop-rock italiano, trascinando il pubblico in un viaggio tra nostalgia ed energia contagiosa. Applausi e cori hanno accompagnato ogni brano, trasformando il concerto in una serata indimenticabile. A fine spettacolo, la band si è resa disponibile per saluti e fotografie con i fan, regalando un momento di vicinanza che ha reso la serata ancora più speciale.





La festa si è svolta per cinque giorni, alternando momenti di profonda devozione e iniziative civili, queste ultime curate dall’associazione “Il Cenobio”. Il 4 settembre si è svolta la tradizionale processione con fiaccolata da Trivento al santuario, mentre ieri, 8 settembre, la processione ha attraversato le vie della contrada. L’evento ha saputo coniugare fede e spettacolo, lasciando alla comunità il ricordo di giornate intense e partecipate.