Il Prefetto Montella a Pescopennataro: incontro con i cittadini e il Sindaco Sciulli

PESCOPENNATARO (IS) â€“ MercoledÃ¬ 10 settembre 2025, la comunitÃ di Pescopennataro Ã¨ invitata a un importante incontro con le istituzioni. Alle ore 17:30, presso la sala consiliare del Municipio, Sua Eccellenza il Prefetto Giuseppe Montella incontrerÃ il Sindaco, gli amministratori e i cittadini.
L'incontro rappresenta un momento di confronto diretto per la cittadinanza. Il Sindaco Pompilio Sciulli illustrerÃ tutte le iniziative intraprese e quelle future, con l'obiettivo di avviare una fase di rilancio per il paese.