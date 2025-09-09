Partecipa a Alto Molise

Il Prefetto Montella a Pescopennataro: incontro con i cittadini e il Sindaco Sciulli

AttualitÃ 
PESCOPENNATARO (IS) â€“ MercoledÃ¬ 10 settembre 2025, la comunitÃ  di Pescopennataro Ã¨ invitata a un importante incontro con le istituzioni. Alle ore 17:30, presso la sala consiliare del Municipio, Sua Eccellenza il Prefetto Giuseppe Montella incontrerÃ  il Sindaco, gli amministratori e i cittadini.

L'incontro rappresenta un momento di confronto diretto per la cittadinanza. Il Sindaco Pompilio Sciulli illustrerÃ  tutte le iniziative intraprese e quelle future, con l'obiettivo di avviare una fase di rilancio per il paese.

