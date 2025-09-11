Trivento, festeggiamenti in onore del compatrono Santâ€™Emidio: tra devozione e tradizione

Anche se sul calendario la ricorrenza di Santâ€™Emidio cade il 5 agosto, nella comunitÃ trignina la festa viene celebrata lâ€™11 settembre. La devozione al compatrono della cittÃ Ã¨ profondamente radicata nella storia locale e legata a eventi che hanno segnato Trivento, come il terremoto del 26 luglio 1805, che risparmiÃ² il paese, alcune epidemie e antiche tradizioni legate alla fine dellâ€™estate e allâ€™inizio dei lavori nei campi.

Non Ã¨ chiaro il motivo per cui la celebrazione sia stata spostata di oltre un mese rispetto alla data canonica. Chiunque abbia informazioni o ricordi a riguardo Ã¨ invitato a condividerli. Quel che Ã¨ certo Ã¨ che la festa si svolge dal 1806.

Il momento piÃ¹ suggestivo della giornata Ã¨ la tradizionale processione che, nel tardo pomeriggio, attraversa le vie del paese, unendo devozione e partecipazione comunitaria. Negli ultimi anni, al programma religioso si unisce anche un programma civile, con musica e la sagra dei cavatelli, che celebra questâ€™anno la sua 22Âª edizione.