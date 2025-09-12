Nulla di fatto dalla riunione a Roma: rinviata la nuova rete ospedaliera

Si Ã¨ concluso con un nulla di fatto lâ€™incontro svoltosi a Roma nel pomeriggio di venerdÃ¬ 12 settembre. Al tavolo tecnico erano presenti i commissari Bonamico e Di Giacomo insieme ai rappresentanti dei ministeri della Salute e dellâ€™Economia.

La nuova rete ospedaliera, inserita nel Programma Sanitario giÃ inviato ai tecnici capitolini mesi fa, resta bloccata. Una proposta che aveva giÃ scatenato polemiche e proteste, a causa di tagli, accorpamenti e chiusure di reparti e ospedali, con un conseguente rafforzamento del ruolo dei privati convenzionati.

Durante la riunione si Ã¨ discusso della rete ospedaliera, con particolare attenzione alla rete Ima (per la gestione dellâ€™infarto nelle reti tempo-dipendenti) e alla rete territoriale. Ãˆ stato inoltre toccato il tema del trasferimento dellâ€™ospedale Cardarelli allâ€™interno dellâ€™ex struttura della Cattolica.

I funzionari ministeriali hanno richiesto ulteriori documenti. I commissari, da parte loro, hanno ottenuto la promessa di una riconvocazione urgente del Tavolo DM 70, dove dovranno presentare i nuovi materiali necessari per arrivare alla definizione della rete Ima e, successivamente, dellâ€™intera rete ospedaliera da allegare al Programma Operativo 2025-2027.

Lâ€™obiettivo dichiarato da Bonamico e Di Giacomo Ã¨ ottenere prima lâ€™approvazione della rete ospedaliera dal Tavolo DM 70 e poi lâ€™ok complessivo dal tavolo di verifica.

Â«Abbiamo presentato la nostra proposta di rete ospedaliera â€“ ha spiegato il commissario Marco Bonamico â€“ dopo le reiterate richieste su reti tempo-dipendenti, Ima e punti nascita. Hanno preso atto della proposta e garantito una nuova convocazione del tavolo DM 70, che perÃ² non si terrÃ prima del prossimo incontro tecnico del 23 settembre. Decisioni oggi non erano previsteÂ».

Lo stesso Bonamico ha poi avvertito: Â«Se la nostra proposta non sarÃ accolta, saremo costretti a chiudere unâ€™emodinamica e un punto nascita, come richiestoÂ».

Infine, ha sottolineato che lâ€™incontro, pur interlocutorio, Ã¨ servito anche a un primo confronto con il nuovo direttore generale.