Domani 16 settembre, Consiglio regionale del Molise: sanità al centro tra Rete ictus, Responsible Hospital e Torre Covid

Il Consiglio regionale del Molise torna in riunione domani, martedì 16 settembre, alle ore 10.
Una seduta caratterizzata in gran parte da argomenti correlati alla sanità che rappresentano undici punti sui 16 in agenda.Tra questi, la nuova Rete ictus predisposta dalla Struttura commissariale, la situazione economico-finanziaria e contrattuale del Responsible Hospital di Campobasso, struttura privata convenzionata con il Sistema sanitario regionale, e lo stato delle procedure relative alla realizzazione della 'Torre Covid' all'ospedale Cardarelli di Campobasso