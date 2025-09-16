Agnone-Commenti razzisti dopo lâ€™aggressione a un ragazzo: lâ€™odio corre sui social

Agnone, violenza tra giovani e odio sui social: quando il razzismo oscura la realtÃ
Ogni occasione sembra diventare pretesto per esprimere odio razziale. Ãˆ quanto sta accadendo dopo un grave episodio di cronaca ad Agnone, dove due ragazzi,
entrambi italiani figli di un genitorie o entrambi di origine straniera, sono rimasti coinvolti in un episodio sfociato in violenza. I fatti sono al vaglio degli inquirenti
Uno dei due giovani ha colpito lâ€™altro con tale brutalitÃ da causargli gravi ferite: il ragazzo si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata al Neuromed di Pozzilli.
La vicenda, giÃ di per sÃ© drammatica, si Ã¨ ulteriormente caricata di tensione a causa dei commenti apparsi sui social. Molti utenti, anzichÃ© esprimere vicinanza alla vittima o riflettere sul malessere giovanile che attraversa la societÃ , hanno riversato parole intrise di rancore verso gli immigrati e i loro
figli, nonostante entrambi i ragazzi coinvolti siano italiani a tutti gli effetti.
Questi atteggiamenti rivelano quanto lâ€™odio online rischi di travalicare i confini della civiltÃ , trasformando un fatto di cronaca in unâ€™occasione di discriminazione. Eppure, episodi di violenza tra giovani non riguardano certo solo famiglie di origine straniera: sono la spia di un disagio diffuso, che dovrebbe interrogare lâ€™intera comunitÃ .
Di fronte a questa tragedia umana e sociale, non resta che esprimere solidarietÃ al ragazzo ferito, augurandogli una pronta guarigione, e invitare tutti a fermarsi a riflettere: non sullâ€™origine dei protagonisti, ma sulle radici della violenza che attraversa il mondo giovanile.