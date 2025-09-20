In Molise 12 lavoratori su cento sono irregolari

In Molise, su un totale di circa 109 mila lavoratori occupati, quelli irregolari sono 13.500, il 12,4 per cento del totale.

La media italiana si attesta al 9,7 per cento.

E' quanto emerge da una rilevazione della Cgia di Mestre su dati Istat.

Nella graduatoria nazionale relativa al rapporto tra il numero degli occupati irregolari e quello dei regolari, il Molise si colloca al quinto posto dopo Calabria, Campania, Sicilia e Puglia.

"In Italia - spiega la Cgia - i contribuenti onesti versano molte tasse perchÃ© ci sono tante persone che non le pagano o lo fanno solo parzialmente. Secondo le ultime stime dell'Istat riferite al 2022, infatti, sono quasi 2,5 milioni le persone fisiche presenti in Italia che sono occupate irregolarmente".