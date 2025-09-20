Pontida 2025: il Molise al raduno nazionale della Lega con pullman gratuiti e delegazioni internazionali

Domenica 21 settembre il “pratone” di Pontida (Bergamo) tornerà a essere la capitale simbolica del Carroccio. La Lega ha confermato l’appuntamento dalle ore 10, con pullman organizzati da tutta Italia e una cornice che ripropone il format classico: bandiere regionali, interventi dei dirigenti, chiusura affidata a Matteo Salvini.

Sul fronte ospiti, è attesa la partecipazione di Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, insieme a delegazioni giovanili di RN, Vox, Fidesz e del Movimento Nazionale polacco. Presenti anche i dirigenti nazionali, tra cui il nuovo vicesegretario Roberto Vannacci, già previsto a Pontida alla vigilia del raduno.

La presenza del Molise

Anche quest’anno il Molise sarà presente al raduno di Pontida, “un’occasione per incontrarsi, stare insieme, condividere esperienze e ascoltare il racconto politico di chi vive quotidianamente i territori” si legge in una dichiarazione social dell'europarlamentare Aldo Patriciello. Si prevedono un centinaio di presenze a partenza dal Molise con autobus e auto.

Il coordinamento della Lega Molise mette a disposizione gratuitamente un autobus per chiunque sia interessato a partecipare.

Partenze e orari – Sabato sera, 20 settembre

? Venafro – ore 20:00 (Centro Commerciale La Madonnella)

? Isernia – ore 20:30 (Grand Hotel Europa)

? Termoli – ore 22:30 (Piazza Papa Giovanni Paolo II)

✅ Arrivo previsto a Pontida: ore 09:00 (domenica 21 settembre)

✅ Ritorno da Pontida: ore 16:00 (domenica 21 settembre)