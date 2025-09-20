Pescopennataro candidata alla Bandiera Gialla ACTItalia con il Parco Abete Bianco

Il Comune di Pescopennataro ha ufficialmente avviato la candidatura alla Bandiera Gialla ACTItalia, grazie alla presenza dell’area attrezzata Parco Abete Bianco, punto di forza del turismo plein air locale. Oggi, al Salone del Camper 2025 di Parma, il sindaco Pompilio Sciulli ha presentato tutte le motivazioni che rendono il borgo meritevole di questo prestigioso riconoscimento nazionale.

In Molise, al momento, soltanto una località può fregiarsi della Bandiera Gialla, simbolo di qualità e accoglienza per il turismo itinerante. Con la proposta di Pescopennataro, la regione punta ad ampliare la propria presenza nel circuito nazionale del turismo plein air.

La candidatura ruota intorno all’area attrezzata “Parco Abete Bianco”, una struttura polifunzionale per il campeggio e il tempo libero situata a Pescopennataro, nel cuore del Molise. L’area sorge a ridosso del suggestivo bosco di abeti e a pochi passi dal centro del borgo, offrendo:

piazzole per camper e tende,

servizi igienici e punto ristoro con specialità locali,

area picnic, parco giochi e campo da calcetto.

È un luogo ideale per gli amanti della natura, grazie alle possibilità di escursioni e percorsi in mountain bike. Durante l’alta stagione è consigliata la prenotazione, vista la crescente popolarità della struttura.

La Federazione Nazionale ACT Italia (Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia) conferisce infatti la Bandiera Gialla ACTItalia alle destinazioni che si distinguono per eccellenze e servizi nel settore del campeggio e del turismo all’aria aperta. Non si tratta di un “campeggio giallo”, ma di un protocollo ufficiale di riconoscimento, assegnato alle località che ne fanno richiesta e che dimostrano di rispettare specifici criteri di qualità, sostenibilità e interesse turistico.

Il percorso prevede:

Richiesta: presentazione di una domanda tramite il sito di ACT Italia.

Valutazione: integrazione delle informazioni con il contributo dei Club affiliati sul territorio.

Assegnazione: decisione del Consiglio Direttivo sull’accoglimento della domanda.

Promozione: cerimonia ufficiale e inserimento della località in un circuito privilegiato.

La Bandiera Gialla ACTItalia mira a creare un circuito di eccellenza che valorizzi le località più qualificate e apprezzate dal turismo itinerante, a beneficio sia dei viaggiatori che delle comunità ospitanti. Inoltre, le località premiate hanno l’opportunità di diventare partner della Federazione per eventi e manifestazioni future.

Con la candidatura del Parco Abete Bianco, Pescopennataro si propone come nuovo punto di riferimento del turismo plein air in Molise, sostenuto con convinzione dalle motivazioni illustrate dal sindaco Sciulli a Parma.