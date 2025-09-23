Giornata Nazionale del Dono: AIDO Campobasso porta in piazza la cultura della solidarietÃ 

In occasione della Giornata Nazionale del Dono, lâ€™AIDO Provinciale di Campobasso organizza due momenti di incontro e sensibilizzazione con la cittadinanza, attraverso lâ€™allestimento di punti informativi nelle piazze cittadine.

Il primo appuntamento Ã¨ previsto a Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele, nella mattinata di venerdÃ¬ 27 settembre. Il secondo si terrÃ domenica 28 settembre a Termoli, in Piazza Monumento. Presso i banchetti informativi, i volontari dellâ€™AIDO saranno a disposizione per fornire chiarimenti, distribuire materiale divulgativo e esporre le attivitÃ dellâ€™associazione, con lâ€™obiettivo di diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule come gesto di solidarietÃ e di grande valore umano.

Con questa iniziativa, lâ€™AIDO di Campobasso rinnova il proprio impegno a favore della comunitÃ , portando avanti unâ€™opera di promozione e informazione fondamentale per accrescere la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini.