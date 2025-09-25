Partecipa a Alto Molise

Agnonese di 86 anni costretto a viaggiare da Agnone a Pozzilli, Venafro e Isernia per curarsi: solo e senza trasporti adeguati

AttualitÃ 
Agnone â€“ Un uomo di 86 anni, solo,  senza una rete familiare di supporto, vive ogni giorno un vero e proprio calvario solo per accedere alle cure mediche. La sua storia mette in luce una realtÃ  drammatica: la sanitÃ  locale non esiste

Oggi ha dovuto percorrere decine di chilometri con mezzi propri e solo,  da Agnone al centro Neuromed di Pozzilli  per effettuare una ecografia  e l'appuntamento era alle ore 8.. LunedÃ¬ 29 settembre dovrÃ  recarsi a Venafro alle 13.50 per effettuare una ortopanoramica e l'8 ottobre lo aspetta Isernia per una visita specialistica alle ore 11.

 Spostamenti faticosi e stressanti, che pesano enormemente su chi ha giÃ  86 anni e con un servizio di trasporto pubblico locale che non garantisce ne' andate e tantomeno ritorni, rendendo obbligatorio lâ€™uso di mezzi propri per recarsi in cittÃ  vicine. Una situazione che mette a rischio la salute degli anziani e dei cittadini fragili, costretti a spostarsi a costo di grandi sacrifici.

Il problema Ã¨ anche strutturale: lâ€™ospedale Caracciolo di Agnone Ã¨ destinato a diventare un ospedale di comunitÃ  gestito da infermieri,  da quello che emerge dall'ultima riunione a Roma tra i commissari straordinari molisani e i tavoli tecnici. Gli esami che una volta si facevano sul territorio â€“ ecografie, mammografie, controlli specialistici â€“ oggi non sono piÃ¹ disponibili.

Come puÃ² una persona anziana affrontare tutto questo? La risposta dovrebbe essere chiara: la salute Ã¨ un diritto, non un lusso. Ãˆ urgente che le istituzioni intervengano, riportando servizi essenziali sul territorio e garantendo unâ€™assistenza reale a chi ne ha piÃ¹ bisogno.

Allegate all'articolo le prenotazioni delle visite specialistiche, a Pozzili, Venafro, Iserniale visite specialistiche

