Scarano interroga il Sindaco Saia: «Ha avuto contatti con un privato per una gestione pubblico-privata dell’Ospedale Caracciolo?»

AGNONE – Nuova iniziativa politica sul futuro della sanità in Alto Molise. L’Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della lista “Agnone Identità e Futuro”, ha presentato un’interrogazione formale al Sindaco di Agnone, Dott. Daniele Saia, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Al centro della richiesta, la situazione dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto di Isernia, del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118. Scarano chiede infatti di sapere se l’Amministrazione si sia attivata per proporre una gestione pubblico-privata delle strutture sanitarie e, in caso affermativo, con quali tempi, modalità e soprattutto con quale partner privato.

«È necessario – sottolinea Scarano – che la cittadinanza sia ufficialmente informata sul destino dell’ospedale e dei servizi sanitari collegati. La tutela della salute è un diritto fondamentale e non può essere oggetto di incertezze o decisioni non trasparenti».

L’interrogazione prevede che il Sindaco o la Giunta forniscano risposta scritta, chiarendo ogni passaggio di eventuali iniziative già avviate.

Con questa mossa, Scarano rilancia il dibattito politico e istituzionale su uno dei temi più sentiti dalla comunità: il mantenimento e il rilancio dei servizi sanitari nel territorio montano, da anni al centro di criticità e ridimensionamenti.

Diseguito l'interrogazione

Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia,

il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, tenuto conto del fatto che occorre informare anche la Collettività in maniera ufficiale in merito alla situazione attuale e futura dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118,

chiede

se il Sindaco o la Giunta

 si sono attivati per proporre la gestione pubblico-privata dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118 e, nel caso, chiarendo quando, con chi, in che modo e con quale partner privato è stata avanzata la predetta proposta,

e chiede

che all’interrogazione sia data risposta per iscritto.

Con osservanza.

Agnone, lì 20 settembre 2025 Avv. Vincenzo Scarano

Consigliere e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”