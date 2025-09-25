Scarano interroga il Sindaco: «La strategia sanitaria condivisa con le Aree Interne è stata portata avanti?»

AGNONE – Nuova interrogazione in Consiglio Comunale da parte dell’Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere e Capogruppo della lista “Agnone Identità e Futuro”.

Scarano ha indirizzato al Sindaco di Agnone, Dott. Daniele Saia, una richiesta formale ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Al centro della questione, il futuro dell’Ospedale San Francesco Caracciolo, del Distretto di Isernia, del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118.

Il consigliere chiede nello specifico se, a seguito della strategia approvata all’unanimità con la Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30 dicembre 2020 e la Delibera n. 1 del 20 febbraio 2021, il Sindaco e la Giunta si siano attivati per acquisire le deliberazioni consiliari di approvazione del documento definitivo da parte di tutte le Amministrazioni dell’Area Interna Alto Medio Sannio e delle Amministrazioni dell’Alto Vastese, prima della trasmissione alle Autorità competenti.

Nell’interrogazione, Scarano sollecita inoltre chiarimenti puntuali: quando e con chi siano stati avviati eventuali contatti, in che modo sia stato portato avanti il percorso e quali amministrazioni abbiano aderito.

«È fondamentale – sottolinea Scarano – che la cittadinanza sia ufficialmente informata e che le decisioni sul futuro della sanità territoriale vengano condivise con tutti i comuni interessati».

Il consigliere chiede che alla sua interrogazione venga data risposta scritta, ponendo l’accento su un tema che tocca da vicino la tutela della salute e i servizi sanitari nell’intero territorio montano.

L'nterrogazione:



Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia,

il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, tenuto conto del fatto che occorre informare anche la Collettività in maniera ufficiale in merito alla situazione attuale e futura dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118,

chiede

se il Sindaco o la Giunta

 a seguito della strategia approvata all’unanimità di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 dicembre 2020 e alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20 febbraio 2021, si sono attivati per acquisire le deliberazioni consiliari di approvazione del documento definitivo da parte di tutte le Amministrazioni rientranti nell’Area Interna Alto Medio Sannio e delle Amministrazioni dell’Alto Vastese, prima della trasmissione alle Autorità competenti, e, nel caso, chiarendo quando, con chi, in che modo e con quali Amministrazioni,

e chiede

che all’interrogazione sia data risposta per iscritto.

Con osservanza.

Agnone, lì 20 settembre 2025 Avv. Vincenzo Scarano

Consigliere e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”