Scarano interroga il Sindaco Saia: “Commissione Sanità e futuro dell’ospedale Caracciolo, serve chiarezza”

L’Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo di “Agnone Identità e Futuro”, con interrogazione formale al Sindaco di Agnone, Dott. Daniele Saia, richiama l’attenzione sulla situazione attuale e futura dell’Ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone, del Distretto di Isernia, del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118.

Chiede se il Sindaco o la Giunta si siano attivati per la convocazione della Commissione Consiliare Sanità, in relazione alle proposte discusse nel Consiglio Comunale dell’11 luglio 2025, e richiede risposta scritta.

L' Interrogazione:

Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia,

il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, tenuto conto del fatto che occorre informare anche la Collettività in maniera ufficiale in merito alla situazione attuale e futura dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118,

chiede

se il Sindaco o la Giunta

si sono attivati per la convocazione della Commissione Consiliare della Sanità al fine di valutare le proposte discusse nel Consiglio Comunale dell’11 luglio 2025 aventi ad oggetto l’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone,

e chiede

che all’interrogazione sia data risposta per iscritto.

Con osservanza.

Agnone, lì 20 settembre 2025 Avv. Vincenzo Scarano

Consigliere e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”