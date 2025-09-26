Partecipa a Alto Molise

Cambio al vertice della FILLEA Molise: Luigi D’Ettorre subentra a Rosa Di Paola

Attualità
Nuovo corso per la FILLEA Molise. L’assemblea generale dei lavoratori edili riunitasi a Campobasso ha scelto all’unanimità Luigi D’Ettorre come segretario.
 

Al fianco del nuovo dirigente sindacale, nel corso dei lavori, erano presenti Maurizio Maurizzi (FILLEA Nazionale), Riccardo Zelinotti (FILLEA Abruzzo-Molise), Franco Rolandi (CGIL Abruzzo-Molise) e Paolo De Socio (CGIL Molise).
 

D’Ettorre ha presentato un programma che mette al centro salari, diritti, sicurezza e contrasto al lavoro irregolare, ribadendo il ruolo strategico del comparto per l’economia del territorio.
 

La CGIL Molise ha accolto la nuova nomina con un augurio di buon lavoro, ricordando e ringraziando al tempo stesso l’impegno di Rosa Di Paola.

