Cambio al vertice della FILLEA Molise: Luigi D’Ettorre subentra a Rosa Di Paola

Nuovo corso per la FILLEA Molise. L’assemblea generale dei lavoratori edili riunitasi a Campobasso ha scelto all’unanimità Luigi D’Ettorre come segretario.
Al fianco del nuovo dirigente sindacale, nel corso dei lavori, erano presenti Maurizio Maurizzi (FILLEA Nazionale), Riccardo Zelinotti (FILLEA Abruzzo-Molise), Franco Rolandi (CGIL Abruzzo-Molise) e Paolo De Socio (CGIL Molise).
D’Ettorre ha presentato un programma che mette al centro salari, diritti, sicurezza e contrasto al lavoro irregolare, ribadendo il ruolo strategico del comparto per l’economia del territorio.
La CGIL Molise ha accolto la nuova nomina con un augurio di buon lavoro, ricordando e ringraziando al tempo stesso l’impegno di Rosa Di Paola.