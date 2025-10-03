Ottobre Rosa: calendario degli screening cervicali nei Consultori ASREM.

Ottobre Rosa: prevenzione e salute per le donne molisane

Nel mese di ottobre, i Consultori familiari e i Poliambulatori ASREM aderiscono alla campagna Ottobre Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore della cervice uterina.

Lo screening, completamente gratuito, Ã¨ rivolto a tutte le donne molisane: dai 25 ai 29 anni ogni 3 anni e dai 25 ai 64 anni ogni 5 anni, se negative al precedente controllo.

Durante tutto il mese, sono stati attivati numerosi basso, Isernia e aTermoli, con giornate e orari dedicati. Per partecipare basta prenotarsi ai numeri telefonici riportati nella locandina ufficiale.appuntamenti nei consultori delle province di Campobasso e Isernia

MESE OTTOBRE ROSA CONSULTORI FAMILIARI ASREM

Screening della cervice uterina

PER TUTTE LE DONNE MOLISANE DA 25 A 29 ANNI OGNI 3 ANNI E DA 25 A 64 OGNI 5 ANNI SE RISULTATE NEGATIVE AL PRECEDENTE CONTROLLO SCREENING

Campobasso:

Tutti i lunedÃ¬ del mese dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Tutti i giovedi dalle ore 8,30 alle 12,30

PER PRENOTAZIONI 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00

Boiano:

Tutti i mercoledÃ¬ dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30

PER PRENOTAZIONI 0874 752340 IL MARTEDIâ€™ E MERCOLEDIâ€™ DALLE ORE 10,00 ALLE 12,30

Riccia:

Tutti i lunedÃ¬ dalle ore 10,30 alle ore 13,30

PER PRENOTAZIONI IL LUNEDIâ€™ DALLE ORE 11,00 ALLE 13,30 0874 714312

Agnone:

lunedÃ¬ 20 e 27 ottobre â€™25 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30

PER PRENOTAZIONI chiamare il Consultorio di Campobasso precisando per il Consultorio di Agnone 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00

Trivento:

PER PRENOTAZIONI chiamare Cb precisando per il Poliambulatorio di Trivento 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00

NUOVA APERTURA POLIAMBULATORIO S. ELIA

LunedÃ¬ 20 e 27 Ottobre dalle ore 9,00 alle ore 14,00

PER PRENOTAZIONI 0874 409001 (Campobasso) TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00 PRECISANDO CHE CI SI PRENOTA PER S.ELIA

NUOVA APERTURA CASA DELLA SALUTE FROSOLONE

MartedÃ¬ 21 e 28 Ottobre dalle ore 9,00 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle 16,30

PER PRENOTAZIONI 0874 409001 (Campobasso) TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00 PRECISANDO CHE CI SI PRENOTA PER FROSOLONE

Termoli:

Tutti i martedÃ¬ dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Tutti i venerdÃ¬ dalle ore 8,30 alle ore 13,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888

Larino:

01-06-08-13-15-20-22-27-28 Ottobre dalle ore 9,00 alle 12,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30

TEL. 0874 827328

02-09 Ottobre dalle ore 15,00 alle ore 17,00

TEL. 0874 827329

Venafro:

Tutti i mercoledÃ¬ del mese dalle ore 8,30 alle 12,00

PER PRENOTAZIONI tutte le mattine DALLE ORE 9,00 ALLE 14,00 TEL. 0865 907851