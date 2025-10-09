Castiglione Messer Marino si illumina di blu per la Settimana della Dislessia

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia, anche Castiglione Messer Marino ha aderito all’iniziativa simbolica che, in tutta Italia, colora di blu numerosi edifici pubblici per sensibilizzare l’opinione pubblica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Per l’occasione, il Palazzo Comunale è stato illuminato di blu, colore scelto come simbolo della consapevolezza, dell’inclusione e del diritto allo studio per tutti.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale dall’Associazione Italiana Dislessia (AID), mira a diffondere una maggiore conoscenza dei DSA e a combattere i pregiudizi che ancora oggi possono ostacolare il percorso scolastico e formativo di molti studenti.

La sindaca Silvana Di Palma ha espresso la propria soddisfazione per la partecipazione del Comune all’iniziativa:

“Con questo semplice ma significativo gesto – ha dichiarato – vogliamo ribadire l’importanza di sostenere chi vive ogni giorno le difficoltà legate alla dislessia. L’illuminazione blu del nostro Palazzo Comunale è un segno di attenzione e vicinanza alle famiglie, agli studenti e agli insegnanti che lavorano per una scuola sempre più inclusiva.”

Con questa adesione, Castiglione Messer Marino si unisce al coro di tanti altri Comuni italiani che, attraverso la luce blu, diffondono un messaggio di sensibilità, solidarietà e rispetto per le diversità.