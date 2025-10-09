Accordo per la ricollocazione degli ex dipendenti della mensa del Responsible Research Hospital di Campobasso

CAMPOBASSO. Sottoscritto l’accordo tra i sindacati e la presidenza del Responsible Research Hospital di Campobasso per la ricollocazione di tutti gli ex dipendenti della mensa.

Lo hanno comunicato FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise, che hanno affiancato i lavoratori sin dal primo momento. Era questo il tipo di impegno che ricercavano i lavoratori e le organizzazioni sindacali “e finalmente la Presidenza del Responsible – si legge in una nota congiunta dei sindacati – ha fatto un concreto passo avanti nei confronti di queste persone rimaste da un giorno all’altro senza occupazione, pur avendo prestato da anni servizio all’interno della struttura sanitaria.

I termini dell’intesa sono ovviamente legati alla riapertura dei locali mensa a seguito della ristrutturazione dei locali, che richiederà un periodo indicativo di circa tre mesi, all’esito dei quali i lavoratori potranno nuovamente svolgere l’attività lavorativa di cui sono stati ingiustamente privati senza motivazione o preavviso.

La protesta pacifica ma ingombrante dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali ha portato i suoi frutti: è stato riconosciuto il diritto di questi lavoratori alla continuità lavorativa nel luogo dove da sempre hanno operato. L’accordo sottoscritto tra le parti, nei prossimi giorni, sarà sottoposto alla ratifica presso la Regione Molise, così come stabilito in precedenza anche dal Consiglio Regionale”.

FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise hanno apprezzato, questa volta “il concreto impegno della Presidenza del Responsible Research Hospital, oltre alla tenacia dei lavoratori che hanno creduto fermamente in questa battaglia di dignità ed esprimono ampia soddisfazione per il risultato raggiunto, pur precisando che non abbasseranno la guardia fino a quando vedranno tutti i lavoratori interessati nuovamente occupati nel servizio di mensa”.