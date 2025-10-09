Partecipa a Alto Molise

Agnone più vicina al cielo: un binocolo per ammirare il panorama dalla Ripa

Varie
È stato installato un binocolo panoramico al Belvedere “La Ripa” di Agnone, grazie alla donazione dell'Associazione  Fidas locale. L’iniziativa permetterà a cittadini e turisti di ammirare in modo ancora più suggestivo il panorama e i paesi limitrofi.

Il dispositivo consente 5 minuti di visione al costo di 50 centesimi e non si tratta di un binocolo astronomico, ma di uno strumento pensato per l’osservazione paesaggistica.

Il montaggio è stato realizzato dal Comune di Agnone, in collaborazione con l’associazione Fidas.  Un piccolo intervento che arricchisce uno dei luoghi più amati e frequentati della città, offrendo un nuovo punto di vista sul territorio altomolisano.

