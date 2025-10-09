Agnone e Pescopennataro uniti per il trasporto scolastico dei piÃ¹ piccoli: viaggi piÃ¹ rapidi, sicuri e sostenibil



Grazie alla collaborazione tra i due Comuni e allâ€™uso del nuovo mezzo elettrico, il viaggio verso la scuola Ã¨ piÃ¹ rapido, sicuro e rispettoso dellâ€™ambiente.

Agnone, 15 settembre 2025 â€“ Si rafforza la collaborazione tra i Comuni di Agnone e Pescopennataro a favore del diritto allo studio. La Giunta comunale agnonese, riunitasi presso la residenza municipale sotto la presidenza del sindaco Daniele Saia, ha approvato allâ€™unanimitÃ una delibera che autorizza lâ€™utilizzo temporaneo di un pulmino elettrico a 9 posti, acquistato grazie ai fondi del PNRR â€“ Green Community, per garantire la continuitÃ del servizio di trasporto scolastico intercomunale.

Lâ€™iniziativa risponde alla richiesta del sindaco di Pescopennataro, che ha segnalato la necessitÃ di ampliare la capacitÃ di trasporto degli alunni, poichÃ© il mezzo tradizionale non bastava piÃ¹ a soddisfare le esigenze delle famiglie. Con lâ€™aggiunta del pulmino elettrico, ora i due mezzi in servizio trasportano complessivamente 31 bambini tra scuola dellâ€™infanzia e primaria e scuola media, assicurando un servizio piÃ¹ efficiente, sicuro e puntuale.

I pulmini partono da Pescopennataro e raccolgono i bambini lungo quattro fermate â€” Guado Liscia, Santâ€™Onofrio, Secolare e Corazziere â€” servendo anche gli alunni provenienti da Capracotta, prima di raggiungere le scuole di Agnone. Il nuovo assetto ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di viaggio: fino allo scorso anno, infatti, il pulmino da 9 posti partiva da Agnone e impiegava oltre unâ€™ora per completare il giro dellâ€™Alto Molise.

Â«Si tratta di una scelta di solidarietÃ istituzionale e di attenzione verso le famiglie del territorioÂ», ha sottolineato il sindaco Daniele Saia, evidenziando come il progetto unisca due obiettivi centrali per lâ€™amministrazione: la tutela del diritto allo studio e la promozione della mobilitÃ sostenibile.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Pescopennataro, che ha ringraziato lâ€™amministrazione agnonese per lo spirito di collaborazione: Â«Grazie a questo accordo â€“ ha dichiarato â€“ garantiamo ai nostri bambini un servizio piÃ¹ comodo, sicuro e rispettoso dei tempi delle famiglie. Ãˆ un esempio concreto di come i piccoli Comuni, lavorando insieme, possano migliorare la qualitÃ della vita delle proprie comunitÃ Â».

Il Comune di Pescopennataro gestirÃ il servizio operativo, occupandosi dellâ€™autista, dellâ€™accompagnatore, della manutenzione e della custodia del mezzo, fino alla consegna del nuovo scuolabus, giÃ in fase di acquisto grazie ai fondi della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

La delibera, approvata allâ€™unanimitÃ e resa immediatamente esecutiva, consolida un modello virtuoso di cooperazione tra i Comuni dellâ€™Alto Molise, capace di coniugare efficienza, sostenibilitÃ e attenzione concreta ai piÃ¹ piccoli.

Conclude il sindaco Saia:

Â«Attraverso sinergie come questa dimostriamo che anche i piccoli Comuni possono essere protagonisti di innovazione e sostenibilitÃ , offrendo ai bambini e alle loro famiglie un servizio migliore e piÃ¹ vicino ai loro bisogni quotidianiÂ».