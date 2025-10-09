Polizia municipale fa rimuovere auto sindaca Campobasso

L'auto della sindaca di Campobasso Marialuisa Forte Ã¨ stata fatta rimuovere stamattina dalla Polizia Municipale.

E' accaduto nei pressi dell'UniversitÃ , dove la prima cittadina si era recata per partecipare ad una iniziativa, ed Ã¨ stata la stessa sindaca a raccontarlo a margine della presentazione di Sabato al Borgo, sempre stamattina, a Palazzo San Giorgio.

"Che le multe stiano aumentando lo posso testimoniare in prima persona - ha riferito ai giornalisti spiegando il motivo del suo ritardo - visto che quando sono uscita non ho piÃ¹ trovato la macchina, era stata portata via con il carro attrezzi".

Stessa sorte Ã¨ toccata anche ad altre macchine tutte parcheggiate in divieto di sosta nella stessa zona. "A mia discolpa - ha concluso - posso dire che non l'ho parcheggiata io".