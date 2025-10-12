Cuore granata, rimonta da applausi: l’Olympia Agnonese ferma il Castel di Sangro sul 2-2.

Si chiude con un emozionante 2-2 la sfida tra l’Olympia Agnonese e il Castel di Sangro, al termine di una partita vibrante, combattuta e ricca di colpi di scena. Novanta minuti intensi, giocati con il cuore, che hanno tenuto gli spettatori incollati agli spalti fino all’ultimo secondo.

I giovani leoni di mister Farrocco hanno dimostrato ancora una volta grinta, orgoglio e amore per la maglia granata, riuscendo a rimontare due reti di svantaggio con una reazione travolgente nella seconda parte di gara.

Dopo due disattenzioni difensive che avevano permesso agli ospiti di portarsi sul doppio vantaggio — una nel primo tempo e una a inizio ripresa — l’Olympia ha rialzato la testa con coraggio e determinazione.

A trascinare la squadra è stato il sempre più decisivo Koné,

autore di una splendida doppietta nel giro di pochi minuti, che ha infiammato il pubblico granata e riportato entusiasmo sugli spalti. Nel finale, l’Olympia ha anche sfiorato la rete del sorpasso, sfumata solo per un soffio.

Nonostante un avvio un po’ contratto, i granata hanno ritrovato nel pressing e nell’aggressività le loro armi migliori, mostrando di non arrendersi mai e di voler dire la propria per tutta la stagione.

Il pubblico, sempre più numeroso e caloroso, ha sostenuto la squadra dal primo all’ultimo minuto, accompagnando con applausi una prestazione di carattere che conferma lo spirito vero dell’Olympia Agnonese: una squadra che lotta, reagisce e fa sognare i suoi tifosi.