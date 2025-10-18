Molise, terra di superstizione: 200 veggenti attivi e 3 milioni l’anno spesi tra malocchio e consulti

Molise nona regione più superstiziosa d’Italia: 3 milioni di euro l’anno spesi in consulti Piccola regione, grande fede nella fortuna: il Molise sorprende con ricerche record su “malocchio” e “oroscopo” secondo l’Indice di Superstizione Regionale di Casinos.com Il Molise conquista il nono posto dell’Indice di Superstizione Regionale con un punteggio di 56,6 su 100.

Secondo il Report dell’Osservatorio Antiplagio 2025, la regione conta circa 200 veggenti attivi e una spesa annua di 3 milioni di euro nei consulti in presenza. Numeri modesti, ma che riflettono una superstizione tutt’altro che debole. Sul fronte digitale, il Molise registra una partecipazione sorprendente: le ricerche su “oroscopo” (88/100) e “malocchio” (90/100) superano la media nazionale, mentre quelle su “portafortuna” (69/100) e “venerdì 17” (65/100) confermano una curiosità costante verso il mondo dell’occulto e dei riti propiziatori