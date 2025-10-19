L’OLYMPIA Agnonese non molla mai: ribaltato l’ United Alife Gioiese con doppio lampo finale

Partita intensa e vibrante al Campo delle Civitelle, dove l’OLYMPIA Agnonese ha saputo ribaltare il risultato nel finale, mostrando carattere e determinazione.

Gli ospiti dell’Alife erano passati in vantaggio al 35’ del primo tempo con un gol che sembrava indirizzare l’incontro. I granata, però, hanno continuato a premere senza sosta, sfiorando più volte il gol con due traverse e un palo che hanno fatto tremare la retroguardia avversaria.

La svolta è arrivata a 15 minuti dalla fine: prima Brunetti Angelo

ha trovato il gol del pareggio con un’iniziativa personale da applausi, poi Di Ciocco Armando ha segnato il 2-1, facendo esplodere la curva e mandando in delirio i tifosi sugli spalti, sempre pronti a sostenere i loro giovani leoni granata.

Vittoria sofferta ma meritata per l’OLYMPIA, che continua così la sua striscia positiva. In casa granata regna l’entusiasmo: il gruppo guidato da mister Farrocco conferma la crescita del progetto voluto dai dirigenti e supportato da tutta la città di Agnone.