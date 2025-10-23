Strada piÃ¹ sicure ad Agnone: al via i lavori di bitumatura per quattro vie del Centro

AGNONE (IS) â€“ Prenderanno il via a breve i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino stradale tramite bitumatura in alcune importanti vie del Centro Abitato di Agnone. L'intervento interesserÃ Via San Lorenzo, Via Don Bosco, Via Monsignor Giannico e Via Gualterio.

Il progetto, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 665 del 21 ottobre 2025, Ã¨ stato reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini residenti che lamentavano difficoltÃ e pericoli per la circolazione. L'intervento Ã¨ volto a ripristinare e assestare le carreggiate per scongiurare il pericolo di pubblica e privata incolumitÃ .

Il Comune di Agnone, dopo lâ€™approvazione della Variazione al Bilancio con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 dellâ€™11 luglio 2025, ha stanziato un importo complessivo di â‚¬ 50.000,00 IVA compresa.

Vista la cifra inferiore alla soglia dei 150.000 euro, si Ã¨ proceduto con lâ€™affidamento diretto dei lavori ai sensi del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023). Lâ€™incarico per l'esecuzione dei lavori Ã¨ stato affidato alla ditta Pistilli Costruzioni S.R.L., con sede a San Polo Matese (CB), ritenuta idonea in seguito a sondaggi di mercato e verifiche sui requisiti.

L'affidamento diretto Ã¨ stato giustificato dalla necessitÃ di eseguire le opere quanto prima per risolvere la situazione di pericolo, nel rispetto dei principi di efficacia, economicitÃ e tempestivitÃ . Lâ€™importo netto per i lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a â‚¬ 40.983,61, oltre l'IVA al 22%. Il Responsabile Unico del Progetto Ã¨ il Responsabile del 3Â° Settore Tecnico del Comune di Agnone.