Lâ€™Alto Molise piange la perdita di un uomo amato e rispettato Pasqualino Di Ciocco, 50 anni

La prematura scomparsa di Pasqualino, instancabile idraulico e uomo dal cuore grande, lascia un vuoto che attraversa tutti i paesi dellâ€™Alto Molise â€” Agnone, Vastogirardi, Capracotta, Poggio Sannita, Belmonte, Trivento, Bagnoli del Trigno e dintorni.

Amato e rispettato da chiunque lo conoscesse, generoso e sempre pronto ad aiutare, Pasqualino resterÃ nel ricordo affettuoso di tutti.

Lo piangono con immenso dolore la moglie Loredana, le figlie Giada e Giorgia, i familiari tutti e lâ€™intera comunitÃ altomolisana.

Le esequie si terranno il 24 ottobre alle ore 15.30 presso la chiesa Maria Santissima di Costantinopoli

Tutto lâ€™Alto Molise si stringe alla famiglia Di Ciocco con affetto e commozione.