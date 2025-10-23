A Capracotta il sindaco Candido Paglione: "congratulazioni a Giovanni Pollice per la Medaglia Hans Böckler, la più alta onorificenza dei sindacati tedeschi”

Il sindaco di Capracotta, Candido Pagilone, esprime le congratulazioni di tutta la comunità a Giovanni Pollice per un prestigioso riconoscimento

In un messaggio sentito e pieno di orgoglio, il sindaco Paglione ha voluto sottolineare l’impegno e la dedizione del nostro concittadino Giovanni Pollice, emigrato in Germania oltre sessant’anni fa, per la sua lunga carriera sindacale e per il contributo al volontariato e ai diritti dei lavoratori. Di seguito, la dichiarazioni del sindaco:

“A nome dell’intera comunità di Capracotta, desidero esprimere il più sentito compiacimento per il prestigioso riconoscimento conferito al nostro caro concittadino Giovanni Pollice, emigrato in Germania oltre sessant’anni fa e da sempre legato con affetto e orgoglio al suo paese natale. Giovanni ha dedicato la sua vita all’impegno sindacale all’interno del DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), il maggiore sindacato tedesco, arrivando a ricoprire incarichi di altissimo livello nella segreteria. Ora, in occasione del 70° anniversario dell’accordo di reclutamento della manodopera tra Italia e Germania, firmato nel 1955, è stato invitato a Berlino per ricevere la prestigiosa Medaglia Hans Böckler, la più alta onorificenza conferita dai sindacati in Germania. Questo riconoscimento premia non solo la sua lunga attività sindacale, ma anche il suo instancabile impegno nel volontariato, sempre al servizio dei diritti dei lavoratori e dell’integrazione. Per me, che ho l’onore di averlo come amico, è una grande emozione vedere il nome di Giovanni legato a un così importante tributo. Ma è soprattutto un motivo di profondo orgoglio per tutta Capracotta, che Giovanni non ha mai dimenticato e alla quale è rimasto sempre profondamente legato. A lui vanno le nostre più sincere congratulazioni e un abbraccio ideale da tutta la nostra comunità.”

Candido Paglione